Андрей Рублёв высказался о том, что избил себя ракеткой по ходу матча на Уимблдоне-2024

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв объяснил свой эмоциональный срыв по ходу матча первого круга на Уимблдоне-2024.

Напомним, в матче первого круга Рублёв (6) сенсационно проиграл 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7). По ходу матча Рублёв ругался и избивал себя ракеткой, вследствие чего разбил коленку, что происходит в его карьере уже не в первый раз.

— Андрей, ваши поклонники очень переживают за вас в интернете после того, как вы семь раз ударили себя ракеткой во время матча. Я знаю, вы говорите, что всё было не так плохо, как в Париже, но болельщики очень волнуются. Вас что-то беспокоит?

— Я бы не стал этого делать, если бы у меня была возможность бить ракеткой по корту. Но нам не разрешают бить по траве… Так что я не знаю… В тот момент я просто не мог больше терпеть. Мне нужно было выплеснуть эмоции. Но спасибо за сочувствие. Всё в порядке.

— Вернувшись в номер, вы посмотрите эти видео?

— Я не смотрю такие видео с собой. Дело не только в просмотре. Это попытка самосовершенствования. Это процесс, и он требует времени», — приводит слова Рублёва The Tennis Letter со ссылкой на послематчевую пресс-конференцию.