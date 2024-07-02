Хольгер Руне одержал уверенную победу на старте Уимблдона-2024

15-я ракетка мира, 21-летний датский теннисист Хольгер Руне успешно стартовал на Уимблдоне-2024.

В матче первого круга Руне (15) со счётом 6:1, 6:4, 6:4 обыграл представителя Южной Кореи Квона Сона У (текущее 367-е место мирового рейтинга). Поединок теннисистов продлился 1 час и 38 минут.

В его рамках Руне 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету его соперника два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Руне на Уимблдоне-2024 станет 74-я ракетка мира представитель Бразилии Тьяго Уайлд.

Уимблдон-2024 продлится до 14 июля. Его действующим чемпионом у мужчин является испанец Карлос Алькарас.