ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгер Руне одержал уверенную победу на старте Уимблдона-2024

Хольгер Руне одержал уверенную победу на старте Уимблдона-2024
Комментарии

15-я ракетка мира, 21-летний датский теннисист Хольгер Руне успешно стартовал на Уимблдоне-2024.

В матче первого круга Руне (15) со счётом 6:1, 6:4, 6:4 обыграл представителя Южной Кореи Квона Сона У (текущее 367-е место мирового рейтинга). Поединок теннисистов продлился 1 час и 38 минут.

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 19:10 МСК
Хольгер Руне
15
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		4 4
             
Квон Сон У
367
Южная Корея
Квон Сон У
К. У

В его рамках Руне 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету его соперника два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Руне на Уимблдоне-2024 станет 74-я ракетка мира представитель Бразилии Тьяго Уайлд.

Уимблдон-2024 продлится до 14 июля. Его действующим чемпионом у мужчин является испанец Карлос Алькарас.

Материалы по теме
Сафиуллин проиграл первый сет на Уимблдоне-2024! Аванесян вышла на Самсонову. LIVE!
Live
Сафиуллин проиграл первый сет на Уимблдоне-2024! Аванесян вышла на Самсонову. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android