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21-я ракетка мира Себастьян Корда проиграл лаки-лузеру на старте Уимблдона-2024

21-я ракетка мира Себастьян Корда проиграл лаки-лузеру на старте Уимблдона-2024
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21-я ракетка мира, 23-летний американский теннисист Себастьян Корда завершил выступление на Уимблдоне-2024.

В матче первого круга Корда (20) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 3:6 проиграл 58-й ракетке мира 20-летнему французу Джованни Мпетчи Перрикару (LL).

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 13:10 МСК
Себастьян Корда
21
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		7 7 6 6 7 7 3
7 7 		6 4 7 8 6 4 6
             
Джованни Мпетчи Перрикар
58
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

Встреча Корды с Перрикаром продлилась 3 часа и 21 минуту. В её рамках Себастьян 18 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал 11 заработанных брейк-пойнтов. На счету Джованни 51 эйс, 10 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Следующим соперником Перрикара на Уимблдоне станет 90-я ракетка мира представитель Японии Йосихито Нисиока.

Уимблдон-2024 продлится до 14 июля. Его действующим чемпионом у мужчин является испанец Карлос Алькарас.

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