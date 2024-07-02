Анна Блинкова уступила Каролин Гарсии в первом круге Уимблдона-2024

60-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова завершила выступление на Уимблдоне-2024.

В матче первого круга Блинкова в двух сетах уступила 24-й ракетке мира французской спортсменке Каролин Гарсии. Встреча закончилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу представительницы Франции.

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Блинкова выполнила четыре подачи навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из девяти и допустила одну двойную ошибку. Её соперница реализовала пять брейк-пойнтов из семи, допустила шесть двойных ошибок и выполнила шесть эйсов.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.