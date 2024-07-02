ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова уступила Каролин Гарсии в первом круге Уимблдона-2024

Анна Блинкова уступила Каролин Гарсии в первом круге Уимблдона-2024
Аудио-версия:
Комментарии

60-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова завершила выступление на Уимблдоне-2024.

В матче первого круга Блинкова в двух сетах уступила 24-й ракетке мира французской спортсменке Каролин Гарсии. Встреча закончилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу представительницы Франции.

Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 19:45 МСК
Каролин Гарсия
24
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Анна Блинкова
60
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Блинкова выполнила четыре подачи навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из девяти и допустила одну двойную ошибку. Её соперница реализовала пять брейк-пойнтов из семи, допустила шесть двойных ошибок и выполнила шесть эйсов.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android