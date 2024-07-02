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Анастасия Потапова завершила выступление на Уимблдоне-2024

Анастасия Потапова завершила выступление на Уимблдоне-2024
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41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова завершила выступление на Уимблдоне-2024.

В матче первого круга Потапова в трёх сетах уступила 97-я ракетке мира американской спортсменке Бернарде Пере. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:4, 7:6 в пользу представительницы США.

Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 17:20 МСК
Бернарда Пера
97
США
Бернарда Пера
Б. Пера
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 7 10
7 7 		4 6 6
         
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Матч продолжался 3 часа 56 минут. За это время Потапова выполнила пять подач навылет, реализовала 3 брейк-пойнта из 14 и допустила девять двойных ошибок. Её соперница реализовала 4 брейк-пойнта из 13, допустила 15 двойных ошибок и выполнила пять эйсов.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

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