41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова завершила выступление на Уимблдоне-2024.

В матче первого круга Потапова в трёх сетах уступила 97-я ракетке мира американской спортсменке Бернарде Пере. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:4, 7:6 в пользу представительницы США.

Матч продолжался 3 часа 56 минут. За это время Потапова выполнила пять подач навылет, реализовала 3 брейк-пойнта из 14 и допустила девять двойных ошибок. Её соперница реализовала 4 брейк-пойнта из 13, допустила 15 двойных ошибок и выполнила пять эйсов.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.