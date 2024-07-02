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Стефанос Циципас вышел во второй круг Уимблдона-2024, обыграв Таро Дэниэла

Стефанос Циципас вышел во второй круг Уимблдона-2024, обыграв Таро Дэниэла
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг Уимблдона-2024.

В стартовом матче травяного мэйджора Циципас (11) со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 7:5 обыграл 84-ю ракетку мира японца Таро Дэниэла.

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 19:05 МСК
Таро Дэниэл
84
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		4 5
7 7 		6 7
             
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Встреча Циципаса с Дэниэлом продлилась 2 часа и 26 минут. В её рамках Циципас 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Дэниэла 10 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Следующим соперником Циципаса на Уимблдоне-2024 станет победитель матча Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Маккензи Макдональд (США).

Уимблдон-2024 продлится до 14 июля. Его действующим чемпионом у мужчин является испанец Карлос Алькарас.

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