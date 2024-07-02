Остапенко разгромила Айлу Томлянович на старте Уимблдона-2024

14-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко уверенно вышла во второй круг Уимблдона-2024.

В матче первого круга Остапенко в двух сетах обыграла 136-ю ракетку мира австралийскую спортсменку Айлу Томлянович. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу латвийки.

Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Остапенко выполнила 11 подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Её соперница подала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.