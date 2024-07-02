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Остапенко разгромила Айлу Томлянович на старте Уимблдона-2024

Остапенко разгромила Айлу Томлянович на старте Уимблдона-2024
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14-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко уверенно вышла во второй круг Уимблдона-2024.

В матче первого круга Остапенко в двух сетах обыграла 136-ю ракетку мира австралийскую спортсменку Айлу Томлянович. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу латвийки.

Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 18:45 МСК
Айла Томлянович
136
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Елена Остапенко
14
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Остапенко выполнила 11 подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Её соперница подала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

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