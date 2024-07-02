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Андрей Рублёв назвал причину сенсационного поражения на старте Уимблдона-2024

Андрей Рублёв назвал причину сенсационного поражения на старте Уимблдона-2024
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о сенсационном поражении на старте Уимблдона-2024.

Напомним, в матче первого круга Рублёв (6) сенсационно уступил 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).

«Мне нужно несколько матчей, несколько матчей, чтобы вернуть ритм. Это непросто. После того как я проиграл в Париже, кажется, я не играл почти две недели. Затем я снова сыграл лишь один матч в Галле. Далее – снова почти двухнедельный перерыв. Когда ритм так сбивается, тебе нелегко. Требуется один-два матча, чтобы снова почувствовать уверенность в себе. Думаю, это то, что мне сейчас и нужно», — приводит слова Рублёва Daily Mail.

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