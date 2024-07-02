Джокович: мне что-то подсказывает, что Энди Маррей продолжит играть

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что не верит в то, что трёхкратный победитель мэйджоров британец Энди Маррей завершит карьеру по итогам текущего сезона.

«Легенда тенниса. Первая ракетка мира. Играл на «челленджерах», чтобы подняться в рейтинге, на грунте, своём самом нелюбимом покрытии. Это многое говорит о его характере. Он вдохновляет всех игроков. Он не против проводить на корте по четыре часа в день. Потрясающий профессионал. Его подход заслуживает изучения. Его воля идти дальше, чтобы узнать, как далеко он может зайти даже с искусственным бедром, вдохновляет и в то же время служит примером многим молодым, которые начинают жаловаться о том о сём. Он оставил большой след в теннисе. Что-то мне подсказывает, что он продолжит играть. У него есть полное право самому решать, когда закончить. Если он хочет продолжать, люди будут этому очень рады», — сказал Джокович на пресс-конференции после разгромной победы на старте Уимблдона-2024.