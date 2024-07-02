Андрей Рублёв стал первым игроком топ-10 ATP, который покинул Уимблдон-2024

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал первым игроком из топ-10 мирового рейтинга, завершившим своё выступление на Уимблдоне-2024.

Напомним, в первом круге травяного турнира «Большого шлема» Рублёв (6) сенсационно проиграл 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).

Стоит отметить, что из топ-10 рейтинга ATP только его лидер итальянец Янник Синнер и седьмая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач завершили свои стартовые матчи в четырёх сетах. Все остальные (кроме Рублёва) справились в трёх. Это Новак Джокович, Карлос Алькарас, Александр Зверев, Даниил Медведев, Каспер Рууд, Алекс де Минор и Григор Димитров.