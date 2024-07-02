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Путинцева уверенно вышла во второй круг Уимблдона-2024

Путинцева уверенно вышла во второй круг Уимблдона-2024
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35-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг Уимблдона-2024.

В матче первого круга Путинцева в двух сетах обыграла 221-ю ракетку мира из Германии Анжелику Кербер. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу представительницы Казахстана.

Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 20:10 МСК
Юлия Путинцева
35
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Анжелика Кербер
221
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Путинцева выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Её соперница не подала ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

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