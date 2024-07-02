Путинцева уверенно вышла во второй круг Уимблдона-2024

35-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг Уимблдона-2024.

В матче первого круга Путинцева в двух сетах обыграла 221-ю ракетку мира из Германии Анжелику Кербер. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу представительницы Казахстана.

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Путинцева выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Её соперница не подала ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.