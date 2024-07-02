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«Очень слабый матч». Чесноков раскритиковал Рублёва за поражение на старте Уимблдона-2024

«Очень слабый матч». Чесноков раскритиковал Рублёва за поражение на старте Уимблдона-2024
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков отреагировал на сенсационный вылет шестой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва с Уимблдона-2024.

Напомним, в матче первого круга Рублёв (6) сенсационно проиграл 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).

«Это просто невероятно, что Андрей проиграл. Для меня это необъяснимо, как шестой игрок мира проиграл человеку из второй сотни рейтинга. Аргентинец неплохо бил, хорошо подавал, пользовался любой возможностью атаковать, хорошо использовал скорость Рублёва, но Андрей провёл очень слабый матч.

Этот игрок никогда раньше не играл на турнирах «Большого шлема», да и вообще все свои очки выиграл на грунте, а здесь вышел против игрока первой десятки мира и победил его на траве. Для своего уровня он провёл шедевральный матч. У Андрея были шансы перевести игру в пятый сет, но он ими не воспользовался», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

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