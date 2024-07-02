Зверев — об Алькарасе: он похож на Федерера, но в нём есть что-то от Джоковича и Надаля

Олимпийский чемпион 2020 года четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выделил сильные стороны испанца Карлоса Алькараса.

«Если вы не будете добегать до дроп-шотов и не покажете достаточно мощного сопротивления, он вас разорвёт на части. Вот что меня больше всего впечатляет в нём. Он использует каждую возможность, которую вы ему предоставляете. Если у него есть время на решение, вы в проигрыше. В этом он похож на Федерера, но в нём также есть что-то от Джоковича и Надаля, например, эффект. Например, его перемещения на корте», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Напомним, в финальном матче «Ролан Гаррос» Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.