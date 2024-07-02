Тейлор Фритц с уверенной победы стартовал на Уимблдоне-2024
Поделиться
12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц успешно стартовал на Уимблдоне-2024.
В матче первого круга Фритц (13) со счётом 6:1, 6:2, 6:4 обыграл 79-ю ракетку мира австралийца Кристофера О'Коннелла.
Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 21:40 МСК
12
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|2
|4
79
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Встреча Фритца с О'Коннеллом продлилась 1 час и 33 минуты. В её рамках Тейлор 18 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Кристофера три эйса, две двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Фритца на Уимблдоне станет победитель матча Кей Нисикори (Япония) — Артур Риндеркнеш (Франция).
Уимблдон-2024 у мужчин продлится до 14 июля. Его действующим чемпионом у мужчин является испанец Карлос Алькарас.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июля 2024
-
23:33
-
23:16
-
22:57
-
22:45
-
22:40
-
22:30
-
22:16
-
22:06
-
21:55
-
21:53
-
21:39
-
21:37
-
21:25
-
21:21
-
21:07
-
21:01
-
21:00
-
20:59
-
20:48
-
20:40
-
20:38
-
20:33
-
20:25
-
20:20
-
20:19
-
20:02
-
19:57
-
19:51
-
19:50
-
19:44
-
19:31
-
19:24
-
19:13
-
19:11
-
18:59