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Тейлор Фритц с уверенной победы стартовал на Уимблдоне-2024

Тейлор Фритц с уверенной победы стартовал на Уимблдоне-2024
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12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц успешно стартовал на Уимблдоне-2024.

В матче первого круга Фритц (13) со счётом 6:1, 6:2, 6:4 обыграл 79-ю ракетку мира австралийца Кристофера О'Коннелла.

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 21:40 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		2 4
             
Кристофер О'Коннелл
79
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл

Встреча Фритца с О'Коннеллом продлилась 1 час и 33 минуты. В её рамках Тейлор 18 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Кристофера три эйса, две двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Фритца на Уимблдоне станет победитель матча Кей Нисикори (Япония) — Артур Риндеркнеш (Франция).

Уимблдон-2024 у мужчин продлится до 14 июля. Его действующим чемпионом у мужчин является испанец Карлос Алькарас.

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