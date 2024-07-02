Тейлор Фритц с уверенной победы стартовал на Уимблдоне-2024

12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц успешно стартовал на Уимблдоне-2024.

В матче первого круга Фритц (13) со счётом 6:1, 6:2, 6:4 обыграл 79-ю ракетку мира австралийца Кристофера О'Коннелла.

Встреча Фритца с О'Коннеллом продлилась 1 час и 33 минуты. В её рамках Тейлор 18 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Кристофера три эйса, две двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Фритца на Уимблдоне станет победитель матча Кей Нисикори (Япония) — Артур Риндеркнеш (Франция).

Уимблдон-2024 у мужчин продлится до 14 июля. Его действующим чемпионом у мужчин является испанец Карлос Алькарас.