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Ник Кирьос — о грядущей тренировке с Джоковичем: снова чувствую себя ребёнком!

Ник Кирьос — о грядущей тренировке с Джоковичем: снова чувствую себя ребёнком!
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал эмоциональный пост в честь грядущей тренировки с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем на Уимблдоне-2024.

«Потренируемся завтра с Новаком в его выходной. Снова чувствую себя ребёнком… Испытываю волнение от радости. Я преодолел долгий путь после операции!» — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Кирьос практически полностью пропустил 2023 год и ещё не появлялся на корте в 2024-м из-за травмы и последовавшей операции. В прошлом году он лишь принимал участие в традиционных коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл один матч на уровне ATP — он проиграл в первом круге Штутгарта.

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