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Каролина Возняцки одержала разгромную победу на старте Уимблдона-2024

Каролина Возняцки одержала разгромную победу на старте Уимблдона-2024
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Бывшая первая ракетка мира, победительница ТБШ датская теннисистка Каролина Возняцки вышла во второй круг Уимблдона-2024.

В матче первого круга Возняцки в двух сетах обыграла 121-ю ракетку мира из США Алисию Паркс. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0 в пользу представительницы Дании.

Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Каролина Возняцки
91
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		0
         
Алисия Паркс
121
США
Алисия Паркс
А. Паркс

Матч продолжался 53 минуты. За это время Возняцки выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. Её соперница подала один эйс, допустила семь двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024
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