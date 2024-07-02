Каролина Возняцки одержала разгромную победу на старте Уимблдона-2024

Бывшая первая ракетка мира, победительница ТБШ датская теннисистка Каролина Возняцки вышла во второй круг Уимблдона-2024.
В матче первого круга Возняцки в двух сетах обыграла 121-ю ракетку мира из США Алисию Паркс. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0 в пользу представительницы Дании.
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Матч продолжался 53 минуты. За это время Возняцки выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. Её соперница подала один эйс, допустила семь двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
- 2 июля 2024
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