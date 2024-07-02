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«Единственный в своём роде». Дрэйпер выразил уважение Энди Маррею

«Единственный в своём роде». Дрэйпер выразил уважение Энди Маррею
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28-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер выразил уважение своему соотечественнику экс первой ракетке мира Энди Маррею.

«Меня бы здесь не было без Энди. За пределами корта он невероятный парень… искренний, такой забавный, единственный в своём роде. Он чемпион и отличный конкурент», — сказал Дрэйпер в интервью на корте.

37-летний Энди Маррей снялся с Уимблдона-2024 в одиночном разряде. Спортсмен планирует выступить в парном разряде со своим братом Джейми. Маррей перенёс операцию по удалению кисты позвоночника. Ранее Маррей был вынужден сняться с матча второго круга травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) из-за боли в спине. Энди встречался с австралийцем Джорданом Томпсоном. Встреча завершилась при счёте 4:1 в первом сете в пользу Томпсона.

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