Руне — о себе, Синнере и Алькарасе: надеюсь, нас будут называть новой «Большой тройкой»

15-я ракетка мира, 21-летний датский теннисист Хольгер Руне в очередной раз причислил себя к так называемой новой «Большой тройке».

Ранее Руне успешно стартовал на Уимблдоне-2024. В матче первого круга травяного мэйджора Руне (15) со счётом 6:1, 6:4, 6:4 обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У (текущее 367-е место мирового рейтинга).

«Мы [Синнер, Алькарас и я] ещё не можем сравнивать себя с Новаком (Джоковичем), Рафой (Надалем) и Роджером (Федерером). Но классно, что пошли разговоры о новой «Большой тройке», это делает теннис масштабнее. Противостояния очень важны. Надеюсь, нас будут называть следующей «Большой тройкой», — приводит слова Руне The Telegraph.

Отметим, что итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас, в отличие от Руне, уже имеют в своём активе победы на ТБШ, а также опыт лидерства в мировом рейтинге.