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Хуркач обратился к болельщикам после победы в первом круге Уимблдона-2024

Хуркач обратился к болельщикам после победы в первом круге Уимблдона-2024
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Полуфиналист 2021 года, седьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач поблагодарил болельщиков после успешного старта на Уимблдоне-2024.

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 13:10 МСК
Хуберт Хуркач
7
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 6
7 		4 3 4
             
Раду Албот
144
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот

«Это потрясающе. Ребята, вы невероятные. Какая радость играть здесь в теннис и иметь потрясающую поддержку. Надеюсь, вы наслаждаетесь так же, как и я», — сказал Хуркач в интервью на корте.

Сегодня, 2 июля, в матче первого круга Уимблдона-2024 Хуркач (7) обыграл 144-ю ракетку мира из Молдавии Раду Албота (Q). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:3, 6:4. Следующим соперником Хуркача на Уимблдоне станет французский теннисист Артюр Фис. Уимблдон-2024 продлится до 14 июля. Его действующим чемпионом у мужчин является испанец третья ракетка мира Карлос Алькарас.

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