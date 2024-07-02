Хуркач обратился к болельщикам после победы в первом круге Уимблдона-2024
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Полуфиналист 2021 года, седьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач поблагодарил болельщиков после успешного старта на Уимблдоне-2024.
Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 13:10 МСК
7
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
3 : 1
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|6
|6
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|4
|3
|4
144
Раду Албот
Р. Албот
«Это потрясающе. Ребята, вы невероятные. Какая радость играть здесь в теннис и иметь потрясающую поддержку. Надеюсь, вы наслаждаетесь так же, как и я», — сказал Хуркач в интервью на корте.
Сегодня, 2 июля, в матче первого круга Уимблдона-2024 Хуркач (7) обыграл 144-ю ракетку мира из Молдавии Раду Албота (Q). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:3, 6:4. Следующим соперником Хуркача на Уимблдоне станет французский теннисист Артюр Фис. Уимблдон-2024 продлится до 14 июля. Его действующим чемпионом у мужчин является испанец третья ракетка мира Карлос Алькарас.
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