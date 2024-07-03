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69-я ракетка мира Вукич заявил, что готов обыграть Алькараса во 2-м круге Уимблдона-2024

69-я ракетка мира Вукич заявил, что готов обыграть Алькараса во 2-м круге Уимблдона-2024
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69-я ракетка мира австралийский теннисист Александар Вукич поделился настроем на матч с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом во втором круге Уимблдона-2024. Алькарас – прошлогодний чемпион данного турнира.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 16:30 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
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Александар Вукич
69
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич

«Могу ли я победить Алькараса? Определённо да. Каждого теннисиста можно обыграть, все мы люди. Если дела пойдут так, как я планирую, если я буду хорошо играть, эффективно подавать и если этот день не станет лучшим днём для него – даю 100%, что смогу его обыграть.

Чем больше я играю с этими ребятами, тем отчётливее осознаю, что они играют в тот же самый вид спорта. Очевидно, они лучшие в нём, но иногда и они могут играть не очень хорошо. Кто знает?! Иногда ты просыпаешься и чувствуешь упадок сил. Или девушка разозлит его, или что-то в этом роде накануне? Всякое случается, просто нужно попытаться извлечь из этого выгоду», — приводит слова Вукича Daily Mail.

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