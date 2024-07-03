Дрэйпер — об участии в Уимблдоне: вероятно, вы хотели увидеть Маррея на моём месте
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28-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер прокомментировал выход во второй круг Уимблдона-2024.
Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 19:50 МСК
28
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Окончен
3 : 2
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|4
|5
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|6
|6
|4
|6
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|3
|3
|6
|3
205
Элиас Имер
Э. Имер
«На самом деле мне понравилось моё выступление. И играть перед вами, ребята… Я пропустил Уимблдон в прошлом году. Я знаю, что вы, вероятно, хотели увидеть Энди на моём месте», — сказал Дрэйпер в интервью на корте.
Напомним, 37-летний Энди Маррей снялся с Уимблдона-2024 в одиночном разряде. Спортсмен планирует выступить в парном разряде со своим братом Джейми. Маррей перенёс операцию по удалению кисты позвоночника. Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим победителем турнира является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который в 2023 году в финале обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.
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