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Дрэйпер — об участии в Уимблдоне: вероятно, вы хотели увидеть Маррея на моём месте

Дрэйпер — об участии в Уимблдоне: вероятно, вы хотели увидеть Маррея на моём месте
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28-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер прокомментировал выход во второй круг Уимблдона-2024.

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 19:50 МСК
Джек Дрэйпер
28
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 4 6
6 		3 3 6 3
             
Элиас Имер
205
Швеция
Элиас Имер
Э. Имер

«На самом деле мне понравилось моё выступление. И играть перед вами, ребята… Я пропустил Уимблдон в прошлом году. Я знаю, что вы, вероятно, хотели увидеть Энди на моём месте», — сказал Дрэйпер в интервью на корте.

Напомним, 37-летний Энди Маррей снялся с Уимблдона-2024 в одиночном разряде. Спортсмен планирует выступить в парном разряде со своим братом Джейми. Маррей перенёс операцию по удалению кисты позвоночника. Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим победителем турнира является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который в 2023 году в финале обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.

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