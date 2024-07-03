Возняцки высказалась о системе проведения теннисного турнира в рамках Олимпиады

Бывшая первая ракетка мира, победительница ТБШ датская теннисистка Каролина Возняцки высказалась о системе проведения теннисного турнира в рамках Олимпийских игр.

«Я думаю, что Олимпийские игры должны давать рейтинговые очки. Очевидно, там выступают лучшие теннисисты в мире. Это очень крупное событие, которое многое значит. Олимпийские игры — особый турнир. У них нет никаких причин не давать рейтинговые очки», — сказала Возняцки на пресс конференции.

Напомним, с 27 июля по 4 августа на Олимпиаде-2024 в Париже состоится теннисный турнир на грунтовых кортах. Вчера, 2 июля, Возняцки успешно стартовала на Уимблдоне-2024. В матче первого круга она в двух сетах обыграла 121-ю ракетку мира из США Алисию Паркс. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:0 в пользу представительницы Дании.