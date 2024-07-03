Уимблдон — 2024, женщины: результаты второго игрового дня, сетка соревнований

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Вчера, 2 июля, завершился второй игровой день турнира «Большого шлема» — Уимблдона-2024 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня (курсивом выделены победители матчей).

Ига Свёнтек (Польша) — Софья Кенин (США) — 6:3, 6:4

Юлия Путинцева (Казахстан) — Анжелика Кербер (Германия) — 7:5, 6:3

Каролин Гарсия (Франция) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 7:5

Бернарда Пера (США) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:7, 6:4, 7:6

Елена Рыбакина (Казахстан) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:3, 6:1

Анна Калинская (Россия) — Панна Удварди (Венгрия) — 6:3, 6:2

Ангелина Калинина (Украина) — Элина Аванесян (Россия) — 2:6, 3:6

Ребека Масарова (Испания) — Людмила Самсонова (Россия) — 3:6, 6:4, 2:6

Джессика Бузас Манейро (Испания) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:4, 6:2

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.