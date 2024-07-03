Уимблдон — 2024, мужчины: результаты второго игрового дня, сетка соревнований

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Завершился второй игровой день Уимблдона-2024 (травяной турнир «Большого шлема») у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми его результатами.

Теннис. Уимблдон-2024. Мужчины. Результаты матчей 2 июля:

Лоренцо Музетти (Италия, 25) – Констан Лестьенн (Франция) – 4:6, 7:6 (7:4), 6:4, 6:2.

Хуберт Хуркач (Польша, 7) – Раду Албот (Молдавия) – 5:7, 6:4, 6:3, 6:4.

Алексей Попырин (Австралия) – Тьяго Монтейро (Бразилия) – 6:4, 6:7 (8:10), 6:3, 6:4.

Алекс де Минор (Австралия, 9) – Джеймс Дакворт (Австралия, LL) – 7:6 (7:1), 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, LL) – Себастьян Корда (США, 20) – 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:3.

Франсиско Комесанья (Аргентина) – Андрей Рублёв (Россия, 6) – 6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7:5).

Бен Шелтон (США, 14) – Маттия Беллуччи (Италия, Q) – 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Александр Зверев (Германия, 4) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – 6:2, 6:4, 6:2.

Новак Джокович (Сербия, 2) – Вит Коприва (Чехия, Q) – 6:1, 6:2, 6:2.

Артюр Фис (Франция) – Доминик Штрикер (Швейцария) – 6:3, 6:2, 3:6, 6:4.

Стефанос Циципас (Греция, 11) – Таро Дэниэл (Япония) – 7:6 (7:5), 6:4, 7:5.

Хольгер Руне (Дания, 15) – Квон Сон У (Южная Корея) – 6:1, 6:4, 6:4.

Джек Дрэйпер (Великобритания, 28) – Элиас Имер (Швеция, Q) – 3:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:3.

Тейлор Фритц (США, 13) – Кристофер О'Коннелл (Австралия) – 6:1, 6:2, 6:4.