Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 3 июля

Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт третий игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание самых интересных матчей дня.

Из российских теннисистов в третий день соревнований сыграют пятая ракетка мира Даниил Медведев, 44-й номер рейтинга ATP Роман Сафиуллин, а также 22-й и 99-й номера мировой классификации Карен Хачанов и Аслан Карацев, которые сыграют друг с другом. Также сегодня продолжат борьбу на турнире первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и третий в рейтинге ATP испанец Карлос Алькарас.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 3 июля

Мужчины. Примерное время начала матчей:

Первый круг

13:00

Аслан Карацев (Россия) — Карен Хачанов (Россия, 21)

14:30

Роман Сафиуллин (Россия) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 26)

Второй круг

13:00

Фабио Фоньини (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия, 8)

14:30

Артур Казо (Франция) — Александр Бублик (Казахстан, 23)

15:30

Александр Мюллер (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 5)

16:30

Григор Димитров (Болгария, 10) — Цзюнчэн Шан (Китай)

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Александар Вукич (Австралия)

19:00

Янник Синнер (Италия, 1) — Маттео Берреттини (Италия)