Уимблдон-2024, женщины: расписание третьего игрового дня

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Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона пройдут матчи третьего игрового дня Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание самых интересных матчей в женском одиночном разряде. Время начала игр приблизительное.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 3 июля. Женщины, первый, второй круг. Матчи с участием российских теннисисток:

Первый круг. 13:00 мск. Вероника Кудерметова — Барбора Крейчикова (Чехия).

Второй круг. 15:00 мск. Диана Шнайдер — Слоан Стивенс (США).

Второй круг. 16:30 мск. Анастасия Павлюченкова — Чжу Линь (Китай).

Второй круг. 18:00 мск. Эрика Андреева — Донна Векич (Хорватия).

Второй круг. 18:30 мск. Дарья Касаткина — Юрико Миядзаки (Великобритания).

Другие наиболее заметные матчи второго круга. Женщины, 3 июля: