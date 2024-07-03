Уимблдон-2024, женщины: расписание третьего игрового дня
Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона пройдут матчи третьего игрового дня Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание самых интересных матчей в женском одиночном разряде. Время начала игр приблизительное.
Уимблдон-2024. Расписание матчей 3 июля. Женщины, первый, второй круг. Матчи с участием российских теннисисток:
- Первый круг. 13:00 мск. Вероника Кудерметова — Барбора Крейчикова (Чехия).
- Второй круг. 15:00 мск. Диана Шнайдер — Слоан Стивенс (США).
- Второй круг. 16:30 мск. Анастасия Павлюченкова — Чжу Линь (Китай).
- Второй круг. 18:00 мск. Эрика Андреева — Донна Векич (Хорватия).
- Второй круг. 18:30 мск. Дарья Касаткина — Юрико Миядзаки (Великобритания).
Другие наиболее заметные матчи второго круга. Женщины, 3 июля:
- Второй круг. 15:00 мск. Бьянка Андрееску (Канада) — Линда Носкова (Чехия).
- Второй круг. 15:00 мск. Кори Гауфф (США) - Анка-Алексия Тодони (Румыния).
- Второй круг. 16:00 мск. Ясмин Паолини (Италия) — Гретье Миннен (Бельгия).
- Второй круг. 16:30 мск. Паула Бадоса (Испания) — Бренда Фрухвиртова (Чехия).
- Второй круг. 16:30 мск. Даяна Ястремская (Украина) — Варвара Грачёва (Франция).
- Второй круг. 17:30 мск. Наоми Осака (Япония) — Эмма Наварро (США).
- Второй круг. 18:30 мск. Эмма Радукану (Великобритания) — Элисе Мертенс (Бельгия).
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