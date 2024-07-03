Медведев — Мюллер: где смотреть, во сколько начало матча второго круга Уимблдона-2024

Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона продолжится турнир «Большого шлема» Уимблдон-2024. В матче второго круга мужского одиночного разряда встретятся российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев и 102-й номер рейтинга ATP француз Александр Мюллер. Встреча начнётся не ранее 15:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Медведевым и Мюллером.
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Трансляцию матчей Уимблдонского турнира осуществляет телеканал Tennis Channel, а также телекомпании S Sport и Sport Plus и Setanta Sport в разных странах. Приложение Eurosport Player также покажет соревнования. В России возможен просмотр всех этих каналов, но только по платной подписке. Следить за соревнованиями можно с помощью матч-центра «Чемпионата».
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
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