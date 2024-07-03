Крейчикова — Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга Уимблдона-2024

Сегодня, 3 июля, на травяных кортах турнира «Большого шлема» Уимблдона-2024 состоится перенесённый матч первого круга. В женском одиночном разряде встретятся 38-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова и 32-я ракетка мира чешская спортсменка Барбора Крейчикова. Встреча пройдёт на корте №16 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Чехии.

Это пятая встреча Кудерметовой и Крейчиковой на турнирах WTA. Первый матч между ними состоялся в финале квалификации «Ролан Гаррос» — 2018. Тогда сильнее оказалась чешская теннисистка. В остальных встречах победу праздновала россиянка. Так было на хардовых турнирах в Цинциннати-2022 (США) и Дохе-2023 (Катар), а также на грунтовых соревнованиях в Штутгарте-2024 (Германия).

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.