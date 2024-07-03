Медведев — Мюллер: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона-2024

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Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона продолжится турнир «Большого шлема» Уимблдон-2024. В матче второго круга мужского одиночного разряда встретятся российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев и 102-й номер рейтинга ATP француз Александр Мюллер. Встреча начнётся не ранее 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Медведевым и Мюллером.

Это первая встреча теннисистов на соревнованиях под эгидой ATP. Она пройдёт на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.