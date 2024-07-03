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Диана Шнайдер — Слоан Стивенс: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга Уимблдона-2024

Диана Шнайдер — Слоан Стивенс: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга Уимблдона-2024
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Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона пройдут матчи третьего игрового дня Уимблдона-2024. В матче второго круга женского одиночного разряда встретятся 30-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 50-й номер рейтинга WTA Слоан Стивенс из США. Встреча пройдёт на корте №16 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей США.

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 15:00 МСК
Слоан Стивенс
50
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
30
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Это первое очное противостояние Шнайдер и Стивенс на турнирах уровня WTA.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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