Диана Шнайдер — Слоан Стивенс: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга Уимблдона-2024
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Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона пройдут матчи третьего игрового дня Уимблдона-2024. В матче второго круга женского одиночного разряда встретятся 30-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и 50-й номер рейтинга WTA Слоан Стивенс из США. Встреча пройдёт на корте №16 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей США.
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 15:00 МСК
50
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Не начался
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Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Это первое очное противостояние Шнайдер и Стивенс на турнирах уровня WTA.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
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