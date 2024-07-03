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Павлюченкова — Чжу Линь: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона-2024

Павлюченкова — Чжу Линь: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона-2024
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Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона пройдут матчи третьего игрового дня Уимблдона-2024. В матче второго круга женского одиночного разряда встретятся 28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и 61-й номер рейтинга WTA китаянка Чжу Линь. Встреча пройдёт на корте №18 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Китая.

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 16:30 МСК
Чжу Линь
61
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
28
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Это вторая встреча между Павлюченковой и Чжу Линь на турнирах уровня WTA. Первый матч, состоявшийся в Пекине в 2014 году, закончился победой китайской теннисистки на отказе россиянки при счёте 6:3, 3:3.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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