Павлюченкова — Чжу Линь: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона-2024

Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона пройдут матчи третьего игрового дня Уимблдона-2024. В матче второго круга женского одиночного разряда встретятся 28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и 61-й номер рейтинга WTA китаянка Чжу Линь. Встреча пройдёт на корте №18 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Китая.

Это вторая встреча между Павлюченковой и Чжу Линь на турнирах уровня WTA. Первый матч, состоявшийся в Пекине в 2014 году, закончился победой китайской теннисистки на отказе россиянки при счёте 6:3, 3:3.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.