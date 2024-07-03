Ига Свёнтек установила новое достижение, выиграв на старте Уимблдона-2024

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Польская теннисистка лидер рейтинга WTA Ига Свёнтек стала второй теннисисткой в Открытой эре, которая смогла выиграть в 1-м туре 18 турниров «Большого шлема» за одно десятилетие.

Первой такого показателя достигла её соотечественница Агнешка Радваньска в 2010-х годах.

Ранее пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Свёнтек вышла во второй круг Уимблдона-2024. В матче первого круга Свёнтек в двух сетах обыграла 49-ю ракетку мира американскую спортсменку Софью Кенин. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу представительницы Польши.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.