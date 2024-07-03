Касаткина — Миядзаки: история личных встреч перед матчем второго круга Уимблдона-2024

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Сегодня, 3 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт очередной игровой день Уимблдона-2024. В матче второго круга женского одиночного разряда встретятся 12-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и 148-й номер рейтинга WTA британка Юрико Миядзаки. Встреча состоится на корте №3 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Великобритании.

Это первая встреча Касаткиной и Миядзаки на турнирах уровня WTA.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.