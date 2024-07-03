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Рыбакина приблизилась к Граф и Навратиловой по проценту выигранных матчей на Уимблдоне

Рыбакина приблизилась к Граф и Навратиловой по проценту выигранных матчей на Уимблдоне
Елена Рыбакина
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Казахстанская теннисистка четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина приблизилась к тройке сильнейших теннисисток в Открытой эре, которые имеют больший процент побед в женском одиночном разряде на Уимблдоне. В расчёт брались те спортсмены, которые провели от 10 матчей на кортах турнира. Рыбакина достигла 88,2% побед.

Лидерами по этому показателю являются шестикратная победительница ТБШ из Великобритании Энн Джонс (92,3%), 22-кратная чемпионка ТБШ немецкая теннисистка Штеффи Граф (91,4%) и её коллега из Чехословакии Мартина Навратилова (89,6%).

Накануне Рыбакина прошла во второй круг Уимблдона-2024. На старте турнира она обыграла свою соперницу из Румынии Елену Габриэлу-Русе. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу Рыбакиной.

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