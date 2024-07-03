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Новак Джокович — своей команде: один матч выиграли, осталось шесть

Новак Джокович — своей команде: один матч выиграли, осталось шесть
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обратился к своей команде после уверенной победы в первом круге Уимблдона-2024 над 123-м номером ATP Витом Копривой из Чехии (6:1, 6:2, 6:2).

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 17:10 МСК
Вит Коприва
123
Чехия
Вит Коприва
В. Коприва
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		2 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Давайте сделаем это, команда! Один матч выиграли, осталось ещё шесть. Вперёд!» — написал Джокович в своём аккаунте в соцсетях.

Следующим соперником Джоковича на Уимблдоне станет Джейкоб Фирнли из Великобритании, получивший уайлд-кард на турнир. В первом круге британец в трёх сетах обыграл испанского теннисиста Алехандро Моро Каньяса — 7:5, 6:4, 7:6 (14:12).

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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