Джокович: смотрю снукер только из-за Ронни О'Салливана

Сербский теннисист 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович признался, что является поклонником английского снукериста, экс первого номера мирового рейтинга Ронни О'Салливана.

«Я большой фанат Ронни О'Салливана. Смотрю снукер только из-за него. Мы встретились впервые, и это было здорово», — приводит слова Джоковича журналист Хосе Моргадо.

Накануне О'Салливан пришёл на матч Джоковича в первом круге Уимблдона-2024, где сербский теннисист со счётом 6:1, 6:2, 6:2 обыграл 123-ю ракетку мира чеха Вита Коприву. Стоит отметить, что 37-летний Джокович приехал в Лондон через пару недель после операции на мениске, которая потребовалась вследствие его травмы на Открытом чемпионате Франции.