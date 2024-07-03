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«Почувствовал на своей шкуре». Чешский теннисист — о матче с Джоковичем на Уимблдоне-2024

«Почувствовал на своей шкуре». Чешский теннисист — о матче с Джоковичем на Уимблдоне-2024
Вит Коприва и Новак Джокович
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Чешский теннисист Вит Коприва оценил свою игру против экс первой ракетки мира серба Новака Джоковича в первом круге Уимблдона-2024.

«Я был крайне удивлён тем, насколько точно он подавал. В третьем сете мне удалось прочитать его подачу, но это не помогло и стало для меня большим ударом.

Против Новака было ужасно трудно играть. Каждый мяч, который я направлял, возвращался ко мне ещё быстрее. Теперь я почувствовал это на своей шкуре. Это было что-то нереальное. Я старался хотя бы получить удовольствие от матча», — приводит слова Копривы Idnes.cz.

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 17:10 МСК
Вит Коприва
123
Чехия
Вит Коприва
В. Коприва
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		2 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Накануне 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Джокович обыграл соперника из Чехии со счётом 6:1, 6:2, 6:2. Встреча продлилась 1 час 59 минут. Джокович 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Копривы четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Календарь матчей Уимблдона-2024 (м)
Турнирная сетка Уимблдона-2024 (м)
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