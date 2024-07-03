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«Мы носим короткие юбки, топы». Бушар рассказала о сексуальной привлекательности тенниса

«Мы носим короткие юбки, топы». Бушар рассказала о сексуальной привлекательности тенниса
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Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар рассказала, как её сексуальная привлекательность помогла в спортивной и деловой карьере.

«Теннис — отличный вид спорта для сексуальных спортсменок. Мы носим короткие юбки, топы… приятно включить телевизор и посмотреть на нас. Всё это помогло мне заключить контракты вне корта. Меня несколько раз приглашали в Sport Illustrated в купальниках. Это помогло мне увеличить мою фан-базу, мою аудиторию и улучшило мои контракты. Кто-то мог приехать из Майами и посмотреть, как я играю в теннис. Это хорошо для тенниса в целом, для женского тенниса, для женского спорта», — сказала Бушар в эфире подкаста «Не одна».

30-летняя Бушар — финалистка Уимблдона в одиночном разряде в 2014 году. Сейчас она занимает 522-е место в рейтинге WTA.

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