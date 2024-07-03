Сможет ли Даниил Медведев пройти в третий круг Уимблдона-2024?
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Сегодня, 3 июля, российский теннисист Даниил Медведев проведёт матч второго круга Уимблдона-2024. Соперником пятой ракетки мира стал 102-я ракетка мира французский теннисист Александр Мюллер. Встреча начнётся не ранее 15:30 мск.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать исход поединка между Медведевым и Мюллером.
Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 15:30 МСК
102
Александр Мюллер
А. Мюллер
Не начался
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5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Это первая встреча теннисистов на соревнованиях под эгидой ATP. Она пройдёт на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
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