Сможет ли Даниил Медведев пройти в третий круг Уимблдона-2024?

Сегодня, 3 июля, российский теннисист Даниил Медведев проведёт матч второго круга Уимблдона-2024. Соперником пятой ракетки мира стал 102-я ракетка мира французский теннисист Александр Мюллер. Встреча начнётся не ранее 15:30 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать исход поединка между Медведевым и Мюллером.

Это первая встреча теннисистов на соревнованиях под эгидой ATP. Она пройдёт на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.