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Сможет ли Даниил Медведев пройти в третий круг Уимблдона-2024?

Сможет ли Даниил Медведев пройти в третий круг Уимблдона-2024?
Даниил Медведев
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Сегодня, 3 июля, российский теннисист Даниил Медведев проведёт матч второго круга Уимблдона-2024. Соперником пятой ракетки мира стал 102-я ракетка мира французский теннисист Александр Мюллер. Встреча начнётся не ранее 15:30 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать исход поединка между Медведевым и Мюллером.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 15:30 МСК
Александр Мюллер
102
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Это первая встреча теннисистов на соревнованиях под эгидой ATP. Она пройдёт на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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