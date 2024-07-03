Джокович повторил достижение Федерера после выхода во второй круг Уимблдона-2024

Сербский теннисист вторая ракетка мира Новак Джокович повторил достижение швейцарца Роджера Федерера после выхода во второй круг Уимблдона-2024. Победа над чехом Капривой позволила Джоковичу выйти во второй раунд турнира в 19-й раз за карьеру.

Напомним, накануне 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Джокович обыграл соперника из Чехии со счётом 6:1, 6:2, 6:2. Встреча продлилась 1 час 59 минут. Джокович 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Копривы четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.