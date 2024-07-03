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Синнер подписал татуировку на ноге фаната, сделанную в честь победы Янника на AO-2024

Синнер подписал татуировку на ноге фаната, сделанную в честь победы Янника на AO-2024
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Первая ракетка мира Янник Синнер подписал татуировку на ноге болельщика, который сделал её в честь победы итальянского теннисиста на Australian Open — 2024.

Это произошло на Уимблдоне-2024 во время интервью Синнера одному из журналистов. Когда к нему подошёл фанат с этой просьбой, он сразу прервал беседу с представителем пресс-службы и сделал автограф на ноге болельщика.

Фото: Из личного архива Луки Камполунги

Фото: Из личного архива Луки Камполунги

«А я никак не отметил свою победу на Australian Open», — приводит слова Синнера Corriere dello Sport.

Болельщик, известный блоггер Лука Камполунги сделал татуировку в виде теннисного мяча с надписью «28.01.2024». Это день, когда Синнер завоевал свой первый титул на турнирах «Большого шлема», победив в финале россиянина Даниила Медведева.

В понедельник, 1 июля, Синнер одержал победу в стартовом матче Уимблдона-2024 над представителем Германии Янником Ханфманом — 6:3, 6:4, 3:6, 6:3.

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