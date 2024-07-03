Жабер: не в моей власти решать, когда рожать или побеждать на ТБШ

Теннисистка из Туниса 10-я ракетка мира Онс Жабер заявила, что не ставит перед собой цели стать мамой после победы на турнире «Большого шлема».

«Я отпустила мысли о том, что после победы на «Большом шлеме» надо родить ребёнка. Обе цели были в одном ряду, и это было неправильно и жёстоко по отношению к себе. Поэтому я решила, что не в моей власти решать, когда рожать или побеждать на ТБШ. Я не буду ставить сроки.

Но я также понимаю, что выкладываюсь на все 100%. Есть команда, которая всегда поддерживает меня. И если победа произойдёт, то произойдёт. А если нет, то я знаю, что ни о чём не буду жалеть, потому что я попыталась», — приводит слова Жабер Arab News.

Напомним, в прошлогоднем финале на Уимблдоне Онс Жабер проиграла чешской теннисистке Маркете Вондроушовой со счётом 4:6, 4:6. В первом круге Уимблдона-2024 Жабер встретится с Моюкой Учижимой из Японии.