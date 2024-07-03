Онс Жабер провела параллель между собой и Энди Марреем

Тунисская теннисистка 10-я ракетка мира Онс Жабер провела параллель между собой и 37-летним британским теннисистом Энди Марреем. Спортсменка отметила волю к победе, которой обладает экс первая ракетка мира.

«Я знаю, что он несколько раз проигрывал в финалах турниров «Большого шлема», но я помню момент, когда он выиграл здесь (на Уимблдоне. — Прим. «Чемпионата»), причём дважды. Это было потрясающе. И Олимпиаду он тоже выиграл здесь.

То, что он сделал, как вернулся и выиграл — невероятно. Надеюсь, что в моей жизни тоже случится такая сказка и именно так закончится моя история», — сказала Жабер Arab News.

Ранее стало известно, что Маррей снялся с Уимблдона-2024 в одиночном разряде. Спортсмен планирует выступить в парном разряде со своим братом Джейми.