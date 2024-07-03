Джокович — о матче с Копривой: затратил ровно столько сил, чтобы выиграть в трёх сетах

Сербский теннисист вторая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал свой матч первого круга Уимблдона-2024 с Витом Копривой из Чехии (6:1, 6:2, 6:2).

«Я не знал, как буду чувствовать себя на корте и как выдержит моё колено. Но очень доволен, очень доволен тем, как я себя чувствовал, как играл, как двигался. Лучшего старта для матча открытия я и желать не мог. Начал осторожно и, возможно, не исполнил некоторые удары в первом сете на 100%, приложил ровно столько сил, чтобы уверенно выиграть в трёх сетах подряд», — приводит слова Джоковича Tennis Infinity.

37-летний Джокович приехал в Лондон через пару недель после операции на мениске, которая потребовалась вследствие его травмы на Открытом чемпионате Франции.

Следующим соперником Джоковича на Уимблдоне станет Джейкоб Фирнли из Великобритании, получивший уайлд-кард на турнир. В первом круге британец в трёх сетах обыграл испанского теннисиста Алехандро Моро Каньяса — 7:5, 6:4, 7:6 (14:12).