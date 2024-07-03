Новак Джокович рассказал, какой приём рискнул исполнить в матче с Копривой

Сербский теннисист вторая ракетка мира Новак Джокович рассказал, что в матче первого круга Уимблдона-2024 с Витом Копривой из Чехии (6:1, 6:2, 6:2) рискнул использовать скольжение.
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«Те пару очков, которые я набрал, когда обыграл его во втором сете, я заработал одним скольжением. Для меня это было первое скольжение в сезоне на травяном корте. Я не делал этого даже за неделю тренировок. Так что это был отличный тест. Я рад, что сделал это, потому что в каком-то смысле испытывал волнение перед выполнением этого рискованного для моего колена приёма. Но осознание того, что я могу это сделать, очень позитивно сказалось на моей игре», — приводит слова Джоковича Tennis Infinity.
37-летний Джокович приехал в Лондон через пару недель после операции на мениске, которая потребовалась вследствие его травмы на Открытом чемпионате Франции.
Следующим соперником серба на Уимблдоне станет Джейкоб Фирнли из Великобритании, получивший уайлд-кард на турнир. В первом круге британец в трёх сетах обыграл испанского теннисиста Алехандро Моро Каньяса — 7:5, 6:4, 7:6 (14:12).
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