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Ник Кирьос назвал Новака Джоковича антигероем теннисного мира

Ник Кирьос назвал Новака Джоковича антигероем теннисного мира
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Финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос высказался о роли второй ракетки мира Новака Джоковича в современном теннисе.

«Болезненная одержимость» Новака Джоковича желанием всем нравиться изменилась – и теперь он «принимает роль злодея». В теннисном мире он своего рода антигерой», — сказал Кирьос в беседе с журналистом Пирсом Морганом.

Ник Кирьос заявил, что будет разминать Новака Джоковича перед матчами на Уимблдоне-2024. 29-летний австралиец практически полностью пропустил 2023 год и ещё не появлялся на корте в 2024-м из-за травмы и последовавшей операции.

37-летний Джокович приехал в Лондон через пару недель после операции на мениске, которая потребовалась вследствие его травмы на Открытом чемпионате Франции.

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