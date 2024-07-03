Дарья Касаткина и ещё пять россиянок планируют сыграть на турнире в США в одно время с ОИ

Опубликована заявка турнира категории WTA-500 в Вашингтоне, который пройдёт c 29 июля по 4 августа. В соревнованиях планируют принять участие шесть российских теннисисток и третья ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.

Наиболее заметные теннисистки в заявке турнира в столице США:

Арина Соболенко (3-я ракетка мира, Беларусь).

Онс Жабер (10, Тунис).

Дарья Касаткина (12, Россия).

Мэдисон Кис (13, США).

Людмила Самсонова (15, Россия).

Виктория Азаренко (16, Беларусь).

Анна Калинская (18, Россия).

Анастасия Павлюченкова (28, Россия).

Вероника Кудерметова (38, Россия).

Анастасия Потапова (41, Россия).

Турнир в США пройдёт в одни сроки с Олимпийскими играми в Париже. Приглашение МОК для участия в Олимпиаде приняли российские теннисисты Даниил Медведев, Мирра Андреева, Павел Котов и Диана Шнайдер. От соревнований отказались Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская.