Дарья Касаткина и ещё пять россиянок планируют сыграть на турнире в США в одно время с ОИ
Опубликована заявка турнира категории WTA-500 в Вашингтоне, который пройдёт c 29 июля по 4 августа. В соревнованиях планируют принять участие шесть российских теннисисток и третья ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.
Наиболее заметные теннисистки в заявке турнира в столице США:
- Арина Соболенко (3-я ракетка мира, Беларусь).
- Онс Жабер (10, Тунис).
- Дарья Касаткина (12, Россия).
- Мэдисон Кис (13, США).
- Людмила Самсонова (15, Россия).
- Виктория Азаренко (16, Беларусь).
- Анна Калинская (18, Россия).
- Анастасия Павлюченкова (28, Россия).
- Вероника Кудерметова (38, Россия).
- Анастасия Потапова (41, Россия).
Турнир в США пройдёт в одни сроки с Олимпийскими играми в Париже. Приглашение МОК для участия в Олимпиаде приняли российские теннисисты Даниил Медведев, Мирра Андреева, Павел Котов и Диана Шнайдер. От соревнований отказались Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская.
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