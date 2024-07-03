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Дарья Касаткина и ещё пять россиянок планируют сыграть на турнире в США в одно время с ОИ

Дарья Касаткина и ещё пять россиянок планируют сыграть на турнире в США в одно время с ОИ
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Опубликована заявка турнира категории WTA-500 в Вашингтоне, который пройдёт c 29 июля по 4 августа. В соревнованиях планируют принять участие шесть российских теннисисток и третья ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.

Наиболее заметные теннисистки в заявке турнира в столице США:

  • Арина Соболенко (3-я ракетка мира, Беларусь).
  • Онс Жабер (10, Тунис).
  • Дарья Касаткина (12, Россия).
  • Мэдисон Кис (13, США).
  • Людмила Самсонова (15, Россия).
  • Виктория Азаренко (16, Беларусь).
  • Анна Калинская (18, Россия).
  • Анастасия Павлюченкова (28, Россия).
  • Вероника Кудерметова (38, Россия).
  • Анастасия Потапова (41, Россия).

Турнир в США пройдёт в одни сроки с Олимпийскими играми в Париже. Приглашение МОК для участия в Олимпиаде приняли российские теннисисты Даниил Медведев, Мирра Андреева, Павел Котов и Диана Шнайдер. От соревнований отказались Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская.

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