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Lacoste отреагировал на возвращение Новака Джоковича на корт

Lacoste отреагировал на возвращение Новака Джоковича на корт
Новак Джокович
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Бренд одежды Lacoste прокомментировал возвращение сербского теннисиста второй ракетки мира Новака Джоковича на корт после травмы.

«Он вернулся снова. Всегда на стиле», — написано в аккаунте бренда в социальной сети.

Накануне 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Джокович обыграл Вита Коприву из Чехии со счётом 6:1, 6:2, 6:2. Встреча продлилась 1 час 59 минут. Джокович 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Копривы четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Уимблдон (м). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 17:10 МСК
Вит Коприва
123
Чехия
Вит Коприва
В. Коприва
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		2 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Календарь матчей Уимблдона-2024 (м)
Турнирная сетка Уимблдона-2024 (м)
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