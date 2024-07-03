Lacoste отреагировал на возвращение Новака Джоковича на корт

Бренд одежды Lacoste прокомментировал возвращение сербского теннисиста второй ракетки мира Новака Джоковича на корт после травмы.
«Он вернулся снова. Всегда на стиле», — написано в аккаунте бренда в социальной сети.
Накануне 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Джокович обыграл Вита Коприву из Чехии со счётом 6:1, 6:2, 6:2. Встреча продлилась 1 час 59 минут. Джокович 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Копривы четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.
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Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
- 3 июля 2024
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