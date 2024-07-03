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Организаторы Уимблдона разрешили Новаку Джоковичу нарушить правила турнира

Организаторы Уимблдона разрешили Новаку Джоковичу нарушить правила турнира
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Вторая ракетка мира Новак Джокович объяснил, почему играл в первом круге Уимблдона-2024 с Витом Копривой из Чехии (6:1, 6:2, 6:2) в элементе экипировки, не соответствующей правилам турнира. Сербский спортсмен вышел на корт в наколеннике серого цвета, что противоречит Уимблдону, на котором форма теннисиста должна быть полностью белой.

«Я перед матчем поговорил с председателем турнира. Она показала мне большой палец, так что всё было в порядке. Конечно, мы проверили за несколько дней до этого, есть ли у нас разрешение. Мы пытаемся найти белый бандаж, поверьте мне», — приводит слова Джоковича пресс-служба Уимблдона.

37-летний Джокович приехал в Лондон через пару недель после операции на мениске, которая потребовалась вследствие его травмы на Открытом чемпионате Франции.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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