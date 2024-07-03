Энди Маррей и Эмма Радукану сыграют вместе в смешанном разряде на Уимблдоне-2024

Британские теннисисты Энди Маррей и Эмма Радукану выступят в паре в смешанном разряде на Уимблдоне-2024, сообщает пресс-служба турнира.

Экс первая ракетка мира, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Маррей и чемпионка US Open — 2021 Радукану получили уайлд-кард от организаторов Уимблдонского турнира.

Ранее 37-летний британский теннисист снялся с Уимблдона-2024 в одиночном разряде и заявил, что планирует выступить в парном разряде со своим братом Джейми.

Напомним, на прошлой неделе экс первая ракетка мира перенёс операцию по удалению кисты позвоночника. Ранее Маррей был вынужден сняться с матча второго круга травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) из-за боли в спине.